Rotterdammer vast voor seksueel misbruik 24-jarige vrouw

De politie heeft een 28-jarige Rotterdammer opgepakt voor het seksueel misbruiken van een 24-jarige vrouw uit Rotterdam.

De vrouw werd zaterdag tegen haar wil in meegenomen in een auto en misbruikt. Dat was op de Prins Alexanderlaan, ter hoogte van een horecagelegenheid.

Uit onderzoek is gebleken dat toen de vrouw tegen haar wil in werd meegenomen, verschillende taxichauffeurs en een groepje jonge vrouwen in de buurt stonden. De politie wil graag met hen in contact komen en vraagt getuigen zich te melden.