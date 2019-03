Rijnmond Staat Stil bij Jeansen 'Demo' Djaoen

Het verhaal van Jeansen 'Demo' Djaoen is een successtory. Het Rotterdamse ex-bendelid maakt furore in de media en de muziekwereld. Niets aan de hand? Schuldeisers uit zijn oude leven achtervolgen hem. Waardoor de criminaliteit toch weer op de loer ligt.

De nu 28-jarige 'Demo' werd in 2011 al geportretteerd door Margit Balogh, in de documentaire Lost Boys . Als lid van de jeugdbende The Bloods had hij bijna vijf jaar vastgezeten voor straatroof en een overval. Maar hij koos rigoureus voor het rechte pad.

Demo is slim, creatief, ambitieus. Bij het radiostation FunX wordt hij verslaggever, eindredacteur en richt zich op de marketing. Daarnaast begeleidt hij artiesten bij het schrijven en opnemen van muziek.

Maar als hij thuis komt, dan liggen ze er weer: de enveloppen. Van schuldeisers. "Het gaat om schulden van heel lang geleden. Mijn huur liep bijvoorbeeld door tijdens mijn detentie. Ik zit nog zaken af te betalen van tien jaar geleden."

Aflossen

De totale schuld bedraagt inmiddels zo'n 60.000 euro. Het vervelende: dat blijft zo, ondanks dat Demo maandelijks duizend euro op tafel legt. "Ik kan het niet in één keer aflossen, dus moet ik steeds boetes betalen, die al met al meer zijn dan de eigenlijke schuld."

Documentairemaakster Margit Balogh maakte een vervolg op haar eerdere film, met Lost Boys, 5 jaar later . "Ik wilde een mooi, positief verhaal vertellen. Demo kreeg een NTR-publieksprijs. Ik dacht: als een ex-gedetineerde jongere de juiste handvatten krijgt, dan zie je hoe zo iemand vleugels krijgt. Dat wilde ik vastleggen. Maar het pakte dus anders uit."

Het werd een deels blijmoedige film, maar met als hoofdthema: de schuldenindustrie. Want zo kan je het wel zien: een labyrint aan schuldeisers, die zich niet bekommeren om de persoon, maar alleen denken 'als ik mijn geld maar krijg.'

Vicieuze cirkel

In die vicieuze cirkel zit Demo nu. De cirkel is niet te doorbreken. Tenzij... "Ik kan natuurlijk drugs gaan verhandelen, of auto's stelen. Als ik het goed doe, kan ik in een maand wel 60.000 euro maken. Maar dat wil ik niet. Ik heb de criminaliteit bewust achter mij gelaten. Ik ben ook een rolmodel voor anderen, die mij bijna dagelijks vertellen dat ik een voorbeeld voor hen ben, dat het ook anders kan."

Jeansen 'Demo' Djaoen. Hij heeft grote plannen. "Ik wil de nieuwe John de Mol worden. Een productiebedrijf oprichten waarmee ik films, series, muziek maak." Hij blijft optimistisch, ondanks de schulden."Ik voel toch dat er licht aan het eind van de tunnel is."

Mogelijk dat de documentaire Lost Boys, 5 jaar later een positief effect voor hem heeft en dat politiek en hulpverlening in beweging komen. Margit Balogh:"Ik neem Demo steeds mee naar voorvertoningen van de film bij allerhande instanties. En ga hem dan maar uitleggen wat de oplossing is, of waarom er geen oplossing is."

Rijnmond Staat Stil over Jeansen Demo Djaoen, over Lost Boys, 5 jaar later. Over schuld en boete. Terugluisteren? Klik bovenaan op de blauwe tegel.