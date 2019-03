RTV Rijnmond repareert privacybug op website

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat onder meer de website van RTV Rijnmond onbewust tracking cookies plaatste. Daardoor zijn mogelijk gegevens van bezoekers langer bewaard gebleven dan de privacywetgeving (AVG) toestaat. RTV Rijnmond betreurt het dat de fout in het systeem is geslopen. Dat gebeurde tijdens een update.

De NOS nam tienduizend websites onder de loep en ontdekte dat ruim 1300 websites informatie verzamelen waar consumenten geen toestemming voor hebben gegeven. Een van die websites was Rijnmond.nl.

"Direct nadat de NOS donderdag het 'tracking cookie-probleem' had gemeld, namen we contact op met de softwareleverancier die de zogenoemde 'cookiebalk' levert", zegt Bert Klaver, directeur van RTV Rijnmond. "De leverancier heeft zijn ontwikkelaars direct aan het werk gezet om het probleem te onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat er sprake is van een software-bug, dat meteen daarna ook gedicht is."

"We hebben direct een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens", laat Klaver weten. "We vinden het vervelend dat mensen hierdoor eventueel benadeeld zouden zijn. Dit is nooit onze bedoeling geweest."