Krabbendam in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet ernstige vraagtekens zetten bij het technische beleid'

Voetbaltalkshow FC Rijnmond ging vrijdag voor een groot deel over het technische beleid van Feyenoord en het functioneren van Martin van Geel. Volgens VI-clubwatcher Martijn Krabbendam moet Feyenoord ernstige vraagtekens zetten bij het beleid van de laatste twee jaar.

''Wat is Feyenoord nu nog waard?'' vraagt Krabbendam zich hardop af in de uitzending. Er breekt geen jeugd door, spelers worden veel minder waard en het is een chaos bij de beloften en in de jeugdopleiding.'' Feyenoord moet het beleid heel kritisch onder de loep nemen.''

Verder ging het in FC Rijnmond, met ook Dennis van Eersel en Geert den Ouden, over de strijd van Feyenoord om plek drie, de verrichtingen van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht en kookt Rob Geus met Spartaan Adil Auassar.

In de video hierboven is de uitzending volledig te bekijken.