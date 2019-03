Deel dit artikel:













Zestal neemt Rotterdammers te grazen Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

Twee Rotterdammers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar mishandeld op in het Nieuwe Westen in Rotterdam. Een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zit vast, meldt de politie vrijdagavond.

De politie kreeg net na 01:00 uur de melding dat op het Mathenesserplein een bebloede man liep. Agenten troffen daar inderdaad een zwaargewonde man aan, die verklaarde te zijn opgekomen voor een vriend. Die had ruzie gekregen met een groep mannen in een café aan de Vierambachtsstraat. De ruzie liep buiten verder uit de hand. Volgens een getuige lag het slachtoffer na de mishandeling op de grond en vertrokken vijf van de mannen. Maar de zesde gaf hem nog een aantal schoppen tegen zijn hoofd. Daarna ging hij terug naar het café. Daar kon de 45-jarige Rotterdammer worden opgepakt. Ook de vriend voor wie het slachtoffer was opgekomen, bleek zwaar te zijn mishandeld. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.