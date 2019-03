Sparta knokt zich in slotfase langs RKC

Sparta heeft zich in de thuiswedstrijd tegen RKC naar een late overwinning geknokt. Halil Dervisoglu kopte vlak voor tijd de winnende 2-1 binnen.

Sparta speelde een moeizame wedstrijden tegen de Brabanders. Aanvaller Sylla Sow had RKC al twee keer op 0-1 moeten zetten en deed dat wel na een half uur spelen. Sparta kreeg het alleen voor elkaar om een paar korte periodes gevaarlijk te worden en daarin bleven de goal uit.

Sparta werd steeds gevaarlijker via standaardsituaties en daaruit maakte het ook gelijk. Deroy Duarte krulde de bal fraai in de kruising. Uit opnieuw een vrije trap was het Dervisoglu die met een kopbal Het Kasteel liet ontploffen.

Opstelling Sparta

Kortsmit, Dabo, Abels, Auassar, Faye, Harroui (86' Vriends), D. Duarte (60' Drenthe), L. Duarte, Veldwijk (71' El Kachati), Rayhi, Dervisoglu.

Scoreverloop

32' 0-1 Sow78' 1-1 Laros Duarte89' 2-1 Dervisoglu