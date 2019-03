Feyenoord Museum toont speciale geschenken tijdens Museumnacht010

Tientallen musea en galeries in Rotterdam openen zaterdagavond de deuren tijdens de Museumnacht010. Ook het Feyenoordmuseum doet mee, met een extraatje dat normaal gesproken niet voor het publiek te zien is.

"We laten in de Olympiahal in De Kuip vijftien geschenken van Feyenoord zien, die de directie heeft gehad uit diverse landen", vertelt conservator Marijke Edel. "Bij wedstrijden wisselen clubs vaak een vaan, beker of schaal uit. Maar de directies krijgen vaak nog andere cadeaus, zoals beeldwerken en klokken. Die zijn zorgvuldig bewaard."

Zo worden onder meer geschenken uit Japan, China, Rusland, Spanje en Portugal getoond. Een kleine selectie van al het moois dat nog in het depot staat.

"We hebben één museum, maar ook veel in het depot", vertelt Edel. "In het museum wil je de geschiedenis van het stadion en de club laten zien. Als je dan de gelegenheid hebt om meer te laten zien, doen we dat op een moment zoals de Museumnacht erg graag."

De geschenken zijn zaterdagavond van 20:00 uur tot 01:00 uur te aanschouwen in de Olympiahal. Daarna moet de boel weer worden ingepakt, want zondagmiddag staat de wedstrijd Feyenoord - FC Emmen op het programma.