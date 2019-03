Deel dit artikel:













'Burgemeester sluit beschoten woning Spijkenisse' Foto: Politie Nissewaard

De woning aan de Kikkerveen in Spijkenisse die begin deze week werd beschoten, is per direct gesloten. Dat meldt de website Spieke.nl. Burgemeester van Oosten zou de maatregel hebben ingevoerd nadat de politie onderzoek heeft gedaan naar de beschieting.

Het huis werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. De bewoner zat op dat moment op de bank in de woonkamer. Hij raakte niet gewond.

Lees ook: Man in Spijkenisse beschoten in eigen woonkamer Volgens een buurtbewoner kreeg een van de bewoners vrijdagmiddag de gelegenheid om spullen uit de woning te halen, onder leiding van de politie. De woning zou inmiddels verzegeld zijn, meldt Spieke.nl. Waarom de burgemeester tot sluiting is overgegaan, is niet duidelijk. Ook is niet bekend voor hoelang het pand gesloten is. De woordvoerder van de gemeente Nissewaard is vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.