Excelsior komt er niet aan te pas tegen koploper PSV (0-2)

Excelsior heeft zaterdagavond in eigen huis niet kunnen stunten tegen PSV. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart had weinig in te brengen tegen de koploper uit Eindhoven en verloor dankzij twee doelpunten van Steven Bergwijn: 0-2.

Vanaf de start van de wedstrijd stond Excelsior, dat het moest doen zonder aanvoerder Ryan Koolwijk, Luigi Bruins en Lorenzo Burnet, flink onder druk. De Kralingers kwamen vroeg op achterstand, nadat Bergwijn de bal na een assist van Angeliño onder Excelsior-doelman Alessandro Damen door schoof.

PSV kwam voor rust geen moment in de problemen, waarbij Excelsior niet mocht klagen met een 0-1 ruststand. In de tweede helft kwamen de Eindhovenaren wederom snel tot scoren. Verdediger Thomas Oude Kotte dacht te bal terug te koppen naar keeper Damen, maar Bergwijn was er als de kippen bij om de 0-2 binnen te werken.

Na de tweede treffer van PSV kabbelde de wedstrijd richting het einde. Door het verlies blijft Excelsior steken op 26 punten, waarmee de degradatiezone gevaarlijk dichtbij blijft voor de Kralingers. "Het is heel krap op dit moment, dus we moeten dit vergeten en er volgende week tegen VVV weer staan", vertelt Oude Kotte, die een lastige avond had tegen PSV. "Vanaf minuut één merk je dat ze je naar achteren drukken, waardoor we constant de lange bal moesten spelen."

Opstelling Excelsior

Damen; Horemans, Oude Kotte, Mattheij, Van der Meer; Fortes, Schouten, Messaoud (72' Anderson); Edwards, El Hamdaoui, Eckert (90' Omarsson).

Scoreverloop

8' 0-1 Steven Bergwijn

54' 0-2 Steven Bergwijn