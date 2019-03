Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Runderen en paarden beheren al 15 jaar de natuur in Oud-Beijerland Konikpaarden op De Staart Foto: Carla Noordman

In vijftien jaar tijd is De Staart in Oud-Beijerland veranderd van een aardappelakker in een divers natuurgebied. "Wat een idyllische plek is het nu", zegt natuurbeheerder Merijn van den Hoogenhoff. "Dit had ik vijftien jaar geleden niet gedacht."

De beheerders van De Staart zijn veertien Schotse hooglanders en zeven konikpaarden. "Wij hebben er grazers in gezet, maar verder mag de natuur de vrije gang gaan." Lees ook: Chris Natuurlijk neemt je te grazen! Van den Hoogenhoff geeft excursies door het natuurgebied in Oud-Beijerland, en heeft onlangs meegewerkt aan het boekje '15 jaar De Staart'. Onherkenbaar

In de jaren '70 van de vorige eeuw is op veel buitendijkse gebieden langs de Oude Maas havenslib vanuit de petroleumhaven van Rotterdam gestort. Dat gebeurde ook in Oud-Beijerland. "Alles is hier nu anders. Als je rondkijkt, zie je zoveel. Je ziet bos, bramenstruiken, en daar weer veel bloemen. Het heeft zich allemaal zelf kunnen ontwikkelen en het resultaat is een enorme diversiteit aan planten en dieren." Geen troeteldieren

De Staart is een zogenoemd struingebied, je mag overal lopen. De paarden en runderen lopen dus ook overal in het 18 hectare grote gebied. "Mensen dachten dat ze de paarden konden aaien en voeren, daar moest we tegen optreden." De dieren kunnen last krijgen van hun maag als ze gevoerd worden, en ze kunnen opdringerig worden. "Als hier mensen lopen die paarden eng vinden, dan is dat niet prettig." Bezoekers houden zich tegenwoordig aan de regels.