Politiek010: Bruijn baalde twee weken van mislopen wethouderschap

Na ruim twaalf jaar in de raadsbankjes voor de PvdA hoopte Leo Bruijn afgelopen zomer eindelijk wethouder te worden. Hij was er al meerdere keren dichtbij geweest en dit keer leek het hem niet te ontgaan. Maar toch, zijn partij koos voor Richard Moti (Werk en Inkomen) en Barbara Kathmann (Economie). Een grote teleurstelling voor 'grote Leo'.

Op de uitslagenavond kreeg Bruijn het al van journalisten te horen: Jij wordt wethouder. "Toen zei ik: Ho ho ho, want te vroeg genoemd worden is nooit goed."

En dat bleek ook wel. Tot teleurstelling van de oud-horecaman. Al begrijpt hij de keuze wel. "Je kunt niet vier jaar lang kritiek hebben op een college van alleen maar witte mannen en dan zelf niet met een evenwichtige samenstelling komen. Dus ik wist dat een van de kandidaten een vrouw zou zijn."

'We moeten door'

"Toen was er dus nog een plekje over, maar het kwartje viel niet mijn kant op." En het was niet de eerste keer dat Bruijn op het laatste moment gepasseerd werd voor een wethoudersfunctie.

"Daar ben ik wel twee weken teleurgesteld over geweest, dat heb ik besproken met mensen uit de partij. Ik ga daar verder geen gekrakeel over maken. We moeten door."

En dus besloot hij om zich te kandideren voor de Provinciale Staten, waar hij de tweede plaats op de kandidatenlijst van de PvdA kreeg. "Ik wil me hardmaken voor een evenwichtig woningaanbod. Er moet hoe dan ook gebouwd worden, maar de provincie kan er vanuit zijn regiefunctie voor zorgen dat er genoeg sociale huur is. En als het nodig is, moet de provincie niet alleen blaffen, maar ook bijten."

Van Gils

Komende week staat de installatie van de nieuwe D66-wethouder Arjan van Gils op de planning. Hij moet de opgestapte wethouder Adriaan Visser opvolgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Oppositiepartijen willen dat Van Gils afstand doet van de portefeuille Organisatie. Daarmee is hij politiek verantwoordelijk voor wat ambtenaren doen en dat is in strijd met zijn eerder functie als gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar) in Rotterdam, vindt 50Plus.

