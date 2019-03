Meer over bloed(zuigers) tijdens Museumnacht

Het Natuurhistorisch Museum neemt de Museumnacht010 dit jaar bloedserieus. Het museum heeft een reputatie hoog te houden wat betreft de museumnacht, dus ook dit jaar zet conservator Kees Moeliker hoog in om op te vallen tussen de andere musea. "We hebben ook grote pot bloed staan."

Bloedzuigers, vampier vleermuizen, teken, het thema 'bloedserieus' spreekt tot de verbeelding. "We hebben dit jaar weer eens een quiz, met flink wat pittige vragen over bloed."

Het museum heeft momenteel ook tentoonstelling over Leo Vroman. "Dat komt heel mooi, want hij was naast een bekende dichter en tekenaar ook een bloeddeskundige."

Bloed is overal terug te zien zaterdagavond, maar niet bij de bloedbar. In de Bloody Mary's zit geen bloed, wel wodka. De museumnacht duurt tot 01.00 uur.

