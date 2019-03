Talenten strijden om plek in koor The Passion

Bijna honderd zangtalenten hebben zaterdag in Dordrecht meegedaan aan de audities voor het koor van The Passion. In de Kruiskerk zijn 24 plaatsen te vergeven voor dat gelegenheidskoor.

"We letten niet alleen op zangkwaliteit, maar ook hoe ze over komen, of ze in de groep passen en dat ze niet te nerveus zijn. Ze staan straks wel op een podium voor twaalfduizend man", zegt Kirsten Michel.



De koorleider van The Passion, die tijdens het meerstemmige deel van de audities zelf ook meezingt, is tevreden over het aanbod: "Er zit veel talent in Dordrecht, dat is wel duidelijk."

Spannend

Alle kandidaten zijn in de leeftijd van 18 tot 36 jaar. Ze wonen, werken of gaan ter kerke in Dordrecht. Wie uiteindelijk worden uitverkoren wordt dit weekend nog niet bekend gemaakt.

De deelnemers aan de auditie beleven het allemaal heel verschillend. Hannah Katif oogt ontspannen: "dit is een feestje, daar wil je bij horen". In tegenstelling tot Brian de Kwaasteniet is ze niet gelovig.

Geloof als drijfveer

"Voor mij is het geloof wel een belangrijke drijfveer", zegt Brian. Het aantal mannen is overigens flink in de minderheid, zo blijkt tijdens de audities waarin telkens een groep van twaalf op het podium in de Kruiskerk komt.

Theo Kleingeld twijfelt aan een goede afloop: "Ik zette in op de verkeerde toon, tsja ben een week ziek geweest". Sanne Hak noemt zichzelf perfectionistisch: "Het ging redelijk. Nu maar afwachten of ik er bij zit."



The Passion, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus modern vertolkt wordt, komt op 18 april live uit Dordrecht. Het koor zal dan op een acht meter hoog podium bij de Grote Kerk staan.