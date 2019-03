Deel dit artikel:













Arrestatieteam pakt twee Rotterdammers op in IJsselmonde Foto: archief

Het arrestatieteam van de politie is zaterdagmiddag een woning in Rotterdam-IJsselmonde binnengevallen. In het pand aan de Averdijk zijn twee mannen opgepakt.

Een omstander zou hebben gezien dat één van de twee Rotterdammers een vuurwapen had en meldde dit bij de politie. Of één van de mannen ook daadwerkelijk een wapen had, is nog niet duidelijk. De politie zag in ieder geval voldoende aanleiding om de woning binnen te gaan. Het vuurwapen is daar nog niet aangetroffen. Wel zijn de twee mannen van 43 en 30 jaar opgepakt. De recherche heeft de zaak verder in onderzoek.