Zeehondenopvang Stellendam vangt zadelrob uit Noordpoolgebied op

Zeehondenopvang A Seal in Stellendam vangt sinds eind deze week een bijzondere zeehond op. Het gaat om een zadelrob, een zeehondensoort die normaal gesproken alleen rond de Noordpool leeft.

Het dier werd donderdagavond binnengebracht door vrijwilligers van Eerste Hulp Bij Zeehonden (EHBZ). Zij vonden het beestje op het strand bij Burgh Haamstede (Zeeland).

Risico

"Een zadelrob die uit arctisch gebied komt, kan een risico vormen voor de gezondheid van de zeehondenpopulatie in ons gebied", zegt EHBZ. Om die reden hebben de vrijwilligers en de zeehondenopvang veiligheidsmaatregelen genomen en protocollen nageleefd bij het ophalen en vervoeren van het dier.

De zadelrob ligt nu in quarantaine in de zeehondenopvang in Stellendam. "Daar krijgt ze alle medische zorg en rust die ze nodig heeft", laten de vrijwilligers weten. Volgens EHBZ is het dier voorlopig nog niet te zien voor het publiek, omdat haar gezondheidstoestand zorgelijk is.