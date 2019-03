Deel dit artikel:













Jongens overvallen pizzakoerier in Rotterdam-Zuid Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een fietskoerier van New York Pizza is zaterdagavond overvallen en beroofd in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Twee jongens bedreigden de koerier met een mes op de Heinlantstraat.

Een van de twee daders droeg een bivakmuts tijdens de overval. Uiteindelijk hebben ze zeventig euro buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de jongens. De koerier raakte niet gewond.