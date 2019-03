LIVEBLOG: Beleef hier de Museumnacht010

Tientallen musea, (kunst)instellingen en galeries hebben zaterdagavond de deuren tot 01:00 uur geopend voor de Museumnacht010. Van het blind afleggen van een speciaal parcours tot het bekijken van objecten die normaal gesproken achter slot en grendel zitten: bezoekers kunnen de meest bijzondere locaties van Rotterdam ontdekken in de nacht.

Dit artikel wordt gedurende de avond aangevuld.

Etalage

In de Kunsthal wordt zelfs de etalage gebruikt voor een performance. In de tussentijd geeft zangeres Merol verderop in de Kunsthal een optreden.



Party People

Voetjes van de vloer in Museum Rotterdam! Ter ere van de expositie Party People duikt het museum samen met het HipHopHuis in de geschiedenis van de Rotterdamse uitgaansscene.



Rotterdamse haven

In het Maritiem Museum staat de bezoeker zaterdagavond in de schoenen van een havenmedewerker, douanebeambte, dealer of rechter. Welke keuzes maak je in die rollen, als er een grote partij drugs wordt gevonden in de Rotterdamse haven?



Eenmaal, andermaal...

Kijken, kijken én kopen. Veilingmeester Marcel Brouwer, bekend van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch, veilt zaterdagavond items in het Nieuwe Instituut. Bezoekers bieden - met fictief geld - mee.



Kopiëren zonder gevolgen

"Er valt vanavond veel te ontdekken", zegt marketingcoördinator Aletta van der Eijk over de Museumnacht010. "De exclusieve samenwerkingen leveren ook een exclusief programma op." In totaal zijn er zaterdagavond meer dan tachtig evenementen. Van der Eijk licht er één in het bijzonder uit, in de Printroom. "Daar kan je je eigen kunstwerkje kopiëren en meenemen. En dat is dan niet eens fraude!"

Vandaag is rood (en blauw)

De Erasmusbrug kleurt zaterdagavond rood en blauw. Dat zijn de themakleuren van de Museumnacht010.



Melkmeisje

Waarom een schilderij bekijken, als je er ook onderdeel van kan uitmaken? Bij Kunstuitleen Rotterdam aan de Goudsesingel kunnen bezoekers ín het Melkmeisje van Vermeer stappen, door middel van een virtual reality-bril.



Ja toch, niet dan!

Zelfs voor een cursus plat Rotterdams praten kan je zaterdagavond terecht in de stad. Bij Vendu Rotterdam, een van de oudste veilinghuizen van Nederland, ben je daarvoor aan het juiste adres. Ook leer je daar de spelregels van veilingen kennen en krijg je een rondleiding langs de bijzondere objecten van het veilinghuis.



Schaduw

Het Nederlands Fotomuseum is klaar voor Museumnacht010. Zaterdagavond staat daar schaduwfotografie centraal. Naast alle foto's die je kan bekijken, kan je ook je eigen schaduwfoto maken en een drankje drinken in de speciale 'shadowsbar'.