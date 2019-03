Deel dit artikel:













Dronken automobilist slingert over A16 Alcohol in het verkeer

De politie heeft zaterdagavond een Poolse automobilist aan de kant gezet, die te diep in het glaasje had gekeken. Hij reed al slingerend over de A16, ter hoogte van Zwijndrecht.

Een bestuurder die achter de automobilist reed, maakte melding van het rijgedrag van de man. De politie ging met spoed achter de automobilist aan en zette hem aan de kant. Bij de blaastest blies de man een 'F', wat aangeeft dat de man een alcoholgehalte van meer dan 570 Ugl had. Op het politiebureau bleek dat getal na een ademanalyse zelfs nog een stuk hoger te zijn, namelijk 840 Ugl. Met meer dan 220 Ugl mag je al niet meer achter het stuur kruipen. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd. Hij moet zich in mei verantwoorden voor zijn rijgedrag bij de rechtbank in Dordrecht.