Feyenoord rolt FC Emmen op dankzij hattrick Van Persie Robin van Persie scoort de 1-0 tegen FC Emmen. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven Feyenoord-FC Emmen

Feyenoord heeft zondagmiddag met 4-0 gewonnen van FC Emmen. In de eigen Kuip was aanvoerder Robin van Persie in vorm: hij scoorde drie keer. Steven Berghuis zorgde via een mooie vrije trap voor de vierde treffer van de Rotterdammers.

Feyenoord was in de beginfase al beter dan de ploeg uit Emmen. Sam Larsson keeg de eerste kans van de wedstrijd. Hij kwam in schotpositie en haalde van afstand uit, maar zag zijn inzet naast vliegen. Steven Berghuis kreeg een nog grotere kans. Hij schoot ter hoogte van de penaltystip, na een goed opgezette aanval, naast. Maar Emmen was ook dichtbij de openingstreffer. Sven Braken ging na een goed omschakelmoment alleen op Kenneth Vermeer af, maar stuitte op de Feyenoord-doelman. Vermeer en Braken raakte wel geblesseerd. Vermeer kon aanvankelijk nog door, maar moest later vervangen worden door derde doelman Joris Delle. Hij maakte zijn debuut voor Feyenoord. Van Persie-show Robin van Persie zette Feyenoord voor rust nog op voorsprong. Na een uitstekende actie en voorzet van Sam Larsson stak de aanvoerder zijn teen uit en maakte hij de 1-0. In de tweede helft werd die tussenstand al snel verdubbeld door Van Persie. Steven Berghuis passte de topscorer van Feyenoord goed weg; hij bleef koel en schoof de bal in de linkerhoek: 2-0. Een voorzet van Steven Berghuis leverde even later de derde treffer op. Jeremiah St. Juste kopte de voorzet door naar Robin van Persie, die vervolgens van dichtbij zijn derde kon maken. Fraaie vrije trap De mooiste goal van de avond kwam op naam van Steven Berghuis. Hij schoot een vrije trap aan de rechterkant van het veld op fraaie wijze binnen: 4-0. Daar bleef het in De Kuip bij. Door de overwinning blijft Feyenoord op de derde plaats staan, met drie punten voorsprong op nummer vier AZ, dat zelf ook won. Scoreverloop 38' 1-0 Robin van Persie

52' 2-0 Robin van Persie

62' 3-0 Robin van Persie

76' 4-0 Steven Berghuis