Volg Feyenoord - FC Emmen live op Radio Rijnmond

Sam Larsson eerder dit seizoen in duel met FC Emmen-speler Glenn Bijl. (Foto: ANP)

Voor Feyenoord rest na de bekernederlaag tegen Ajax de strijd om plaats drie in de Eredivisie. Nu AZ tot op drie punten is genaderd, kunnen de Rotterdammers geen steekje meer laten vallen. Feyenoord speelt zondag thuis tegen FC Emmen, en bij RTV Rijnmond mis je geen moment van die wedstrijd.

Om 15.00 uur begint er een nieuwe uitzending van Radio Rijnmond Sport, met vanaf 16.45 uur het volledige liveverslag van Feyenoord - FC Emmen. Uiteraard komt het commentaar tijdens deze wedstrijd van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.