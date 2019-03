1,5 miljoen voor opknappen molens Alblasserwaard en Gorinchem

De Molenstichting SIMAV zal dit jaar 1,5 miljoen euro uitgeven aan het restaureren van de molens in de Alblasserwaard en Gorinchem. Subsidie voor deze opknapbeurten komt van onder meer de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam en Gorinchem.

Het meest in het oog springende project is de restauratie van Molen Souburgh in Alblasserdam. Al 10 jaar zijn er plannen om de vervallen molen op te knappen. Op dit moment mist de molen zijn wieken, maar binnen een jaar moet de molen in volle glorie zijn hersteld. De totale renovatiekosten worden geschat op 700 duizend euro. Wel is er al lange tijd twijfel of dit bedrag voldoende zal zijn .

De Hoop