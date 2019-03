Museumnacht010 trekt ruim 9000 bezoekers

De Museumnacht010 heeft zaterdag meer dan 9000 bezoekers getrokken. Het evenement raakte daarmee voor het eerst uitverkocht, meldt de organisatie.

Bezoekers konden terecht bij meer dan tachtig evenementen in kunst- en cultuurinstellingen verspreid door de stad. Het thema van dit jaar was 'Herontdek de stad, elkaar en de nacht'.

De organisatie zegt dat de jonge leeftijd van bezoekers zorgt voor een "frisse wind in de stad". De helft van de bezoekers was onder de 35 jaar. Veel evenementen waren ook gericht bezoekers onder deze leeftijd.

Het juiste pad

“Om groei voor Museumnacht010 te verwezenlijken hebben we dan ook vol ingezet op de jongere doelgroep,” vertelt Germa Roos, projectleider Museumnacht010. "Dat we nu voor het eerst zijn uitverkocht, geeft ons het vertrouwen dat we het juiste pad hebben ingeslagen."

De volgende editie van Museumnacht010 vindt plaats op zaterdag 7 maart 2020.