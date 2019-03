Deel dit artikel:













Asbest komt vrij bij brand Sommelsdijk Een stuk asbest (archieffoto)

Op een volkstuincomplex aan de Oudelandsedijk in Sommelsdijk is zondagochtend een schuur uitgebrand. Bij de brand is asbest vrijgekomen.

Volgens de brandweer is de asbest in de directe omgeving terechtgekomen. De gemeente heeft daarom afzettingen geplaatst. Maandag wordt het asbest verwijderd. Het vuur ontstond rond half zes op het terrein aan de Oudelandsedijk. Het gaat om een keet van vier bij vier meter die in vlammen is opgegaan.