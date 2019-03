Veel schade na brand in autobedrijf Poortugaal

In Poortugaal heeft zondag brand gewoed bij autodealer Louwman. Het vuur werd rond het middaguur ontdekt toen beveiligers afkwamen op een alarmmelding bij het bedrijf aan de Ambachtsstraat.

De brandweer was snel ter plaatse en zag een grote rookontwikkeling in het pand. Er werd besloten niet naar binnen te gaan, in de hoop dat de brand door zuurstofgebrek zou doven.

Wel schaalde de veiligheidsregio flink op om gelijk in te kunnen grijpen als de brand uitslaand zou worden en zou overslaan naar een nabijgelegen bouwmarkt. Die ging uit voorzorg dicht.

Er kwamen ambulances ter plaatse en meerdere brandweerwagens, waaronder een hoogwerker en een zogeheten Cobra-installatie. Dat is een blusmiddel om door een muur heen te kunnen blussen. De situatie werd met een drone ook vanuit de lucht in de gaten gehouden.

Halverwege de middag bleek dat de temperatuur in het pand niet meer opliep. Daarop zijn voorzichtig deuren opengezet om de ruimte te ventileren. Kort voor 16:00 uur gaf de veiligheidsregio aan dat de brand geblust was.

De schade is enorm. Het bedrijf is dealer van een aantal merken. Vooral de afdeling Toyota is zwaar beschadigd geraakt. Tientallen auto's hebben schade opgelopen in de showroom.