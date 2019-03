Deel dit artikel:













Taxichauffeur in Puttershoek mishandeld door klant

In de nacht van zaterdag op zondag is een taxichauffeur mishandeld in Puttershoek. De klant weigerde te betalen, waarna er onenigheid ontstond. De chauffeur heeft een kopstoot gekregen en is bedreigd.

De politie meldt op Facebook dat de klant is afgezet bij de Albert Heijn in Puttershoek. Toen de klant wegging zonder te betalen, ging de chauffeur achter hem aan. Een stuk verderop bij een pinautomaat aan de Pieter Repelaerstraat hebben de twee ruzie gehad. Daarna rende de klant opnieuw weg. Toen de chauffeur hem ook toen achterna ging, kreeg hij een kopstoot en werd hij bedreigd. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.