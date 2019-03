Verrassingsbezoek voor Rotterdamse schoonmaakhelden

een bekend beeld in Rotterdam: gooi je rotzooi maar neer

Vrolijk bezoek dit weekend voor Bert Jan Jonker en Eric Alblas uit de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Het duo gaat, onafhankelijk van elkaar, al jarenlang dagelijks de straat op om op te ruimen. Voor die tomeloze vrijwillige inzet ontvingen ze een politiek bosje bloemen.

Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam kwam op het idee tijdens het zien van de aflevering van Onze Man op Zuid over Bert Jan Jonker . Jonker (76) gaat al dertien jaar lang elke dag naar buiten om de rotzooi op straat op te ruimen. Van Schaik: "Die man is een held, die verdient een leuke attentie."

Het moet niet alleen bij een bloemetje blijven. Leefbaar Rotterdam en de VVD willen 'een database', een lijst met lokale Rotterdamse helden. Deze mensen, rolmodellen, zetten zich belangeloos in voor hun omgeving. Daarom moeten ze af en toe in het zonnetje worden gezet, ondersteund worden met materialen en met hun visie toegang krijgen tot beleidsmakers.

Ook de VVD is voor het belonen van Rotterdammers die hun nek uitsteken en belangeloos de samenleving beter maken. Daarom gaan Van Schaik en Tadek Badura (VVD) ook langs Eric Alblas die ondanks een chronische ziekte dagelijks honderden ijzeren capsules van lachgas-gebruikers opraapt.

Het duo roept om lokale helden te melden en wil voor Jonker en Alblas snel een gesprek arrangeren met de verantwoordelijk wethouder Wijbenga. Van Schaik: "Mensen die alles op de grond gooien en stelselmatig hun eigen nest bevuilen, dat kan echt niet." De ervaringen van de opruimers moeten bij gaan dragen aan een beter beleid.

Zo maakt Alblas zich zorgen over wat hij allemaal ziet. "Al in de ochtend bestuurders die slap tegen hun stuur hangen, de muziek keihard aan. Waarschijnlijk helemaal van de wereld door het lachgas. En voor je het weet rijden ze zo het verkeer weer in."

Jonker en Alblas zijn blij met de bloemen en de mooie woorden, maar weten ook dat hun strijd nog lang niet gestreden is. Jonker: "Het wordt pas beter als bewoners én schoonmakers zich verantwoordelijk voelen voor hun stukje van de stad. Vuilnismannen moeten een eigen vast gebied krijgen, net als in Madrid of het schone Singapore. Dat ga ik de wethouder ook zeker zeggen."