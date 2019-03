Duitsers vluchten voor carnaval: 'Museumnacht010 ganz toll'

Dit Duitse stel is met carnaval liever in Rotterdam.

De Museumnacht010 raakte dit weekend voor het eerst uitverkocht. Opvallend veel jonge bezoekers deden mee, zegt de organisatie van Museumnacht010.

Onder de ruim 9000 aanwezigen liepen ook twee middelbare Duitse bezoekers met een wel heel bijzondere reden om de nacht in Rotterdam door te brengen: zij wilden zo ver mogelijk wegblijven bij het carnavalsfeest in hun Duitse woonplaats.

Het duo uit Keulen kijkt hun ogen uit en vermaakt zich prima. Maar waarom staan ze niet met glas Kölsch bier naar een echte Karnavalszug (optocht) te kijken?

"De geweldige Rotterdamse musea", vertellen ze rond middernacht bij een biertje aan de bar van het Nederlands Fotomuseum. "Het is heel erg leuk vooral de Bauhaus-tentoonstelling in dat museum, ik weet niet meer hoe het heet. Maar ook hier in het Nederlands Fotomuseum vonden we de tentoonstellingen erg goed, het was aangrijpend. "

Het paar doelt op de tentoonstelling "Robert F. Kennedy Funeral Train – The People’s View "een visuele reconstructie van de zogenoemde funeral train – de trein die op 8 juni 1968 het stoffelijk overschot van de vermoorde Robert F. Kennedy (RFK) van New York naar Washington D.C. vervoerde.

Behalve het Fotomuseum en museum Boijmans van Beuningen waren de twee Duitse cultuurliefhebber ook in de Kunsthal. Ook daarover niets dan lof. " De Museumnacht is een prachtig evenement en belevenis. Een compliment aan Rotterdam en de organisatie."