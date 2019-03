Deel dit artikel:













Dames staan uren in de rij voor tattoo-estafette Ink Master

Tatoeëerders van het televisieprogramma Ink Master zetten zondag twaalf uur (!) lang tatoeages op het Eendrachtsplein in Rotterdam. Ze doen het gratis, maar er wordt wel een donatie verwacht voor Movement on the Ground. Deze stichting zet zich in voor vluchtelingen in het Griekse Lesbos.

"Het loopt behoorlijk storm. Om 09:00 stonden er al rijen mensen. Te gek dat er zoveel animo voor is", vertelt Nina Schmitz van het goede doel Movement on the Ground. Vooral dames hebben wel oren naar de tattoo's van de tv-tatoeëerders. "Ik ga aan de binnenkant van mijn arm een veer laten zetten. Dat staat voor mij persoonlijk voor vrijheid!", vertelt een van de wachtende dames. De bezoekers moeten wel even geduld hebben. Er zijn drie tatoeëerders tegelijkertijd aan het werk. "Het leek niet zo druk te zijn, maar de praktijk is anders. Het duurt toch best wel lang", lacht een van de bezoeksters. "We staan er al zo'n 2,5 uur!", vervolgt haar vriendin. Maar ze laten zich niet afschrikken door de regen en de kou. Ze weten waar ze voor komen: een tattoo van geboortejaar '1994' en, voor de ander, een tattoo van een zelfontworpen plant.