'Gio' over Feyenoord-Emmen: 'Winnen met 4-0 zonder echt goed te spelen'

Feyenoord won zondag met 4-0 van FC Emmen. Robin van Persie maakte drie doelpunten en Steven Berghuis schoot een vrije trap fraai binnen. Trainer Giovanni van Bronckhorst vond ondanks de goede uitslag wel, dat zijn ploeg moeizaam begon.

"We hebben ook heel grote kansen tegen gehad in de omschakeling", zegt de trainer tegenover RTV Rijnmond. "Dan redt Kenneth je twee keer. Daarna is het wachten op het doelpunt. We hadden ook nog een tweede kunnen maken, maar uiteindelijk zijn we in de tweede helft niet meer in de problemen gekomen en win je deze wedstrijd 4-0, zonder echt goed te spelen."

Van Persie

Robin van Persie speelde een goede wedstrijd. "Hij heeft het 'op tien' uitstekend ingevuld. Door zijn bewegingen is hij altijd vrij, maakt hij de juiste keuzes aan de bal en is hij creatief.

Helaas voor Nico (Nicolai Jørgensen, red.) kon hij niet profiteren door ook een doelpunt te maken."

Vermeer

Kenneth Vermeer raakte geblesseerd en werd vervangen door Joris Delle. "Ik hoop dat het meevalt. We zullen het tot morgen moeten afwachten. Ik kan daar nog niet veel over zeggen."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Giovanni van Bronckhorst.