Stankklachten door affakkelen Esso

Een storing bij Esso in de Botlek heeft zondagavond een stankgolf veroorzaakt die zich door de harde wind uitstrekte van Vlaardingen tot Leiden.

Het ging in de loop van de avond door nog onbekende oorzaak mis in een ontzwavelingsfabriek op het Esso-terrein. Daarop werd begonnen met affakkelen.

Esso Nederland liet rond 22:15 uur weten dat de overlast voorbij is. "We verontschuldigen ons voor geuroverlast en hebben maatregelen genomen waardoor de overlast is gestopt. Er was geen gevaar voor publiek of omwonenden", aldus het bedrijf op Twitter.

De DCMR Milieudienst Rijnmond telde ruim zestig klachten uit Vlaardingen, Schipluiden, Leiden en Delft en stuurde meetploegen het gebied in om de aard van de stank vast te stellen. De meeste klachten kwamen halverwege de avond binnen. Daarna nam het aantal nieuwe klachten af. Een woordvoerder van de dienst kon tegen het einde van de avond nog niets zeggen over de resultaten van de metingen.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond handelt Esso het incident zelf af. Alleen de DCMR Milieudienst Rijnmond is in kennis gesteld. De rotte eierenlucht werd onder meer waargenomen in Vlaardingen-Westwijk. Op de Facebookpagina van RTV Rijnmond hadden mensen het over een zure, chemische lucht en rotte eierenlucht.