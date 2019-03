Stankklachten in Vlaardingen door affakkelen Esso

Inwoners van Vlaardingen en omgeving klagen zondagavond over een vervelende stank.De DCMR Milieudienst Rijnmond telde tot 21:37 uur zo'n vijftig klachten uit Vlaardingen, Schipluiden en Delft.

De stank wordt volgens de dienst veroorzaakt door affakkelen na een storing bij Esso in de Botlek. Meetploegen zijn bezig om te bepalen in hoeverre de lucht schadelijk is voor de gezondheid. Een woordvoerster van Esso zegt dat het gaat om een storing in een zwavelfabriek. Om de fabriek af te sluiten is het nodig om af te fakkelen. Ze kon rond 22:00 uur nog niet zeggen hoe lang de overlast gaat duren.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond handelt Esso het incident zelf af. Alleen de DCMR Milieudienst Rijnmond is in kennis gesteld.

De rotte eierenlucht wordt onder meer waargenomen in Vlaardingen-Westwijk. Op de Facebookpagina van RTV Rijnmond hebben mensen het over een zure chemische lucht.