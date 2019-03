Deel dit artikel:













Harde windstoten leiden tot stormschade in de regio Aan de Ceresstraat in Berkel en Rodenrijs is een bouwsteiger omgevallen door de wind. Foto: MediaTV / Spa Media Deze boom blokkeert de Droogdokweg in Rotterdam-Heijplaat. Foto: Ron Buitelaar In Zuid-Beijerland is een boom omgewaaid. Foto: Cor van Heemst

Harde windstoten zorgen maandagochtend vroeg voor problemen in het westen van de regio. Bij de brandweer kwamen enkele tientallen meldingen binnen over afgewaaide takken en omgevallen steigers in onder meer Berkel en Rodenrijs, Heinenoord, Rotterdam en Zuid-Beijerland.

Bij de Beneluxtunnel in de A4 raakte door de harde wind een matrixbord los, waardoor de linkertunnelbuis richting het zuiden een uur dicht is geweest. Dit leidt tot vertragingen op de A4 en de A20.

Ook op de A29 zorgt de harde wind maandagochtend voor problemen. Op de weg richting Bergen op Zoom is tussen afrit Oud-Beijerland en Numansdorp een rijstrook dicht, vanwege een omgewaaide boom. Een automobilist kon de boom maar net ontwijken en belandde vervolgens in de naastgelegen bosschages. Rond 07:00 uur staat er zo'n twee kilometer file. Rond 07:45 uur werd de weg vrijgegeven.

103 kilometer per uur De zwaarste gemeten windstoot in de regio was maandagochtend bij de Botlekbrug, waar 103 kilometer per uur werd gemeten. Inmiddels zijn de zwaarste windstoten de regio uit, meldt weerman Ed Aldus. Tot 10:00 uur geldt nog wel code geel in de regio.