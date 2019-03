Oorzaak brand autobedrijf Poortugaal nog onduidelijk

De lichten bij autobedrijf Louwman in Poortugaal blijven maandag uit. Door een brand, zondagmiddag, liep de showroom aan de Ambachtsstraat veel schade op. Ook de werkplaats is maandag dicht.

"Het is niet verantwoord om nu naar binnen te gaan", zegt regiomanager Edwin Vriens een dag na de brand. "Het is een en al roet binnen. Stoffen die daar nu hangen, zijn niet goed voor de gezondheid."



Klanten opwachten

Samen met Ben Wennekes van Louwman staat hij maandagochtend klanten op te wachten voor het pand, die nietsvermoedend naar het bedrijf komen voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt. "Dat zijn de klanten die we zondag niet hebben kunnen bereiken", legt Vriens uit.

In de showroom stonden zo'n dertig tot veertig nieuwe auto's. Veel van die wagens hebben schade opgelopen. "Er zijn tl-balken gevallen op de auto's, er is roetvorming en smelting. Daar kan je denk ik niets meer mee", zegt Vriens. Hoe groot de schade precies is, moet nog worden onderzocht.

Oorzaak onbekend

Ook naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. "De brand is in ieder geval binnen in het pand ontstaan, bij een nieuwe auto", zegt Vriens. Of de brand ín een auto is ontstaan of eromheen, is nog niet duidelijk. "Het is nu afwachten wat de onderzoeken verder uitwijzen."

De werkplaats van Louwman is nagenoeg in tact gebleven, maar zit wel onder het roet. Maandag wordt duidelijk wanneer dat onderdeel van het bedrijf weer open kan. Tot die tijd worden klanten doorverwezen naar locaties in de omgeving.