Rotterdams Statenlid ChristenUnie Zuid-Holland meest afwezig

Een Rotterdams Statenlid van de ChristenUnie is de afgelopen vier jaar het meest afwezig geweest van alle Zuid-Hollandse Statenleden. Een op de vijf vergaderingen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland heeft Ixora Balootje verstek laten gaan, blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep West.

Waarom ze er zo vaak niet was, wil ze niet zeggen. Balootje, die naast haar Statenlidmaatschap bij de gemeente Dordrecht werkt, is komende periode niet herkiesbaar.

Uit het onderzoek is gebleken dat over het algemeen Statenleden van ChristenUnie-SGP het meest afwezig zijn van alle landelijke partijen. Per zetel zijn ze gemiddeld 2,9 keer niet aanwezig bij vergaderingen. Het meest verzuimen leden van regionale partijen of eenmansfracties, namelijk 3,0 keer.