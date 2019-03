Deel dit artikel:













Ricardo Moniz in FC Rijnmond Ricardo Moniz

Voetbaltrainer Ricardo Moniz is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de Rotterdammer bespreken we de huidige stand van zaken bij Feyenoord.

Moniz was verantwoordelijk voor de vroege Europese uitschakeling van Feyenoord, toen hij nog trainer was van Trencin. Recent was hij op de radio analyticus bij de wedstrijd tegen PSV en daar waren veel kijkers en luisteraars zeer positief over. Behalve Feyenoord gaat er ook gesproken worden over de strijd tegen degradatie van Excelsior en de zege van Sparta op RKC Waalwijk.