Brand brengt hennepkwekerij Dordrecht aan het licht Foto: Politie Dordrecht

De politie in Dordrecht heeft dit weekend een 30-jarige Dordtenaar opgepakt. In zijn woning, waar in de nacht van zaterdag op zondag brand uitbrak, bleek een hennepkwekerij te zitten.

Toen de hulpdiensten aankwamen bij de woningbrand aan de Albert Cuypsingel, gaf de bewoner meteen aan dat in zijn huis een hennepkwekerij zat. De politie heeft hem toen aangehouden en doet verder onderzoek naar deze zaak. Naastgelegen woningen van het pand werden ontruimd toen de brandweer het vuur bestreed. Uiteindelijk was de brand na enige tijd onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. De schade aan de naastgelegen woningen is beperkt gebleven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.