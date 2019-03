Eis: anderhalf jaar cel voor wegsluizen miljoen naar 'internetliefde'

Een 51-jarige vrouw uit Hoogvliet heeft maandagochtend twee jaar celstraf tegen zich horen eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het wegsluizen van ruim 1 miljoen euro van bouwmarkt Karwei in Dordrecht, waarvoor ze de boekhouding deed. Ook wordt ze verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte.

De vrouw had al bekend. Ze verklaarde in januari dat ze al het geld had overgemaakt naar een geheime internetliefde. Ze brak eerst haar eigen spaargeld aan, maar toen dat op was begon ze met het frauderen van haar baas. De internetliefde vroeg de vrouw om het geld voor zijn zieke vader en later voor zichzelf, omdat hij zogenaamd in het ziekenhuis lag.

"Zelfs toen ik meer dan een miljoen aan hem geleend had, geloofde ik nog dat hij terug zou betalen", zei de verdachte destijds tegen de rechter. Uiteindelijk heeft de vrouw niets meer van haar internetliefde vernomen.



"Ik neem de verdachte kwalijk dat ze op diverse momenten kon stoppen met geld wegsluizen, maar dat deed ze niet", zegt de officier van justitie maandag. De vrouw werkte al 32 jaar voor Karwei en genoot vertrouwen. "Dat heeft ze ernstig beschaamd."

De advocaat noemt de vrouw een slachtoffer van datingfraude. "Dat het zo enorm mis kon gaan, komt mede doordat het twee jaar lang niet werd opgemerkt. Ook niet door een gerenommeerd accountantskantoor."

De vrouw heeft inmiddels veertigduizend euro terugbetaald aan haar voormalig werkgever. In een civiele rechtszaak is ze al eerder veroordeeld om terug te betalen, is maandag gebleken. Ze heeft inmiddels een nieuwe baan en een betalingsregeling. De rechter doet op 25 maart uitspraak.