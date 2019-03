Geen luchtalarm in regio: 'Zijn de batterijen op?'

In de hele regio is het luchtalarm maandagmiddag om 12:00 uur niet afgegaan. Volgens de Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid bleef het stil door een vergissing van de meldkamer.

"Normaal geeft het systeem op de meldkamer aan dat er een test komt om 12:00 uur", zegt Jasper van Vugt van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Nieuwe meldkamer

"Nu zijn we onlangs overgegaan naar een nieuwe meldkamer en moeten we even kijken of die melding bij iedereen goed doorkomt. In ieder geval is die melding nu niet geweest, en door een menselijke fout heeft ook niemand aan het alarm gedacht."

Op social media melden mensen dat het op het middaguur stil bleef. Onder meer vanuit Rotterdam, Middelharnis, Zwijndrecht, Capelle aan den IJssel, Rhoon en Poortugaal kwamen berichten dat het alarm niet is afgegaan.

Door de "oorverdovende stilte" vroegen mensen zich af of ze misschien langs de audicien moeten, of dat de zomertijd al was ingegaan bij de brandweer.

De Veiligheidregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid delen een meldkamer in Rotterdam. Daarom bleef het in beide gebieden stil.

De brandweer ontdekte de fout zelf, maar besloot het luchtalarm niet alsnog af te laten gaan om verwarring te voorkomen. Er wordt gewerkt aan een oplossing, zodat deze fout niet vaker gemaakt kan worden.

"We gaan direct zorgen dat die melding volgende maand netjes weer op de schermen van alle centralisten terecht komen en we passen de procedure aan, zodat het echt niet meer kan gebeuren dat ze niet afgaan."

Sirenes

In Nederland staan in totaal zo'n 3800 sirenes, die elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur worden getest. Het signaal duurt onafgebroken één minuut en 26 seconden.

Het doel van de test is om te kijken of alles nog goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een grote calamiteit.

De volgende test moet plaatsvinden op maandag 1 april.