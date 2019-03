Jonge afasiepatiënten leren weer praten door te tekenen

Moeilijk uit je woorden komen, zoeken naar de juiste woorden of ze verkeerd uitspreken, dat is voor mensen met afasie aan de orde van de dag. Als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, zoals een klap op het hoofd of een beroerte, hebben zij een taalstoornis.

Om dan toch te kunnen communiceren is voor volwassenen al lastig, maar voor kinderen helemaal. Zeker als ze nog niet kunnen lezen of schrijven.

Om kinderen met afasie beter te kunnen helpen, hebben logopedisten en therapeuten van Rijndam Revalidatie in Rotterdam hun behandeling aangepast. Ze werken nu meer visueel. De betekenis van woorden leggen ze uit door met de kinderen te tekenen en woorden uit te beelden.

"Het beeldend materiaal kan net even helpen, soms is het makkelijker om iets te begrijpen", vertelt logopedist Denise Koeken. "Het maakt het ook makkelijker om iets aan te wijzen als het even moeilijk is om te zeggen."

Stap voor stap vooruit

Jesper van 6 kreeg een half jaar geleden een herseninfarct en heeft sindsdien moeite met praten, vertelt zijn vader Albert Driesprong. "Op dat moment was hij verlamd aan de rechterkant en kon hij helemaal niet praten. Gelukkig gaat hij stap voor stap steeds verder vooruit. Hier wordt hard geoefend om hem weer aan het praten te krijgen."

Waar praten net na het infarct helemaal niet lukte, kan Jesper nu vertellen hoe hij verkleed gaat met carnaval. "Als piraat", zegt hij trots. "Met een ooglap en met een zwaard."

Afasievriendelijk

Rijndam Revalidatie is de eerste kinderafdeling in Nederland die zogenoemd afasievriendelijk is. De afdeling hangt vol plaatjes en pictogrammen. Ook zijn alle zorgprofessionals van de afdeling opgeleid om met de jonge patiënten te kunnen communiceren, zegt Koeken.

"Het is niet alleen voor de logopedisten belangrijk om goed te kunnen communiceren met deze kinderen. Ook andere therapeuten, zoals de fysio- en muziektherapeut, moeten met deze kinderen kunnen kletsen."

De vader van Jesper merkt het verschil. "Je ziet zeker dat de spraak momenteel heel hard vooruit gaat. Hij heeft heel veel moeite gehad met woordvindingen: hij weet wel wat hij wil zeggen, maar kan niet op de woorden komen. Je ziet nu dat woorden die hij dagelijks gebruikt steeds makkelijker gaan en er komen steeds meer woorden terug."