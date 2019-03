VIDEO'S: Feyenoord presenteert nieuwe visuals Feyenoord City

Feyenoord heeft maandagmiddag nieuwe foto's gepresenteerd van het voorlopig ontwerp van het nieuwe Feyenoord Stadion. Architect David Gianotten van OMA heeft dat gedaan bij een perspresentatie in De Kuip.

Ook Jan van Merwijk, directeur van Stadion Feijenoord, projectdirecteur Frank Keizer van Feyenoord City en financieel directeur Carl Berg waren aanwezig bij de presentatie.

Hierboven zijn meerdere visuals te zien om een beeld te krijgen van hoe het nieuwe Feyenoord Stadion er uit zou moeten gaan zien. Overigens is het nog lang niet zeker of het stadion er daadwerkelijk komt. De financiën zijn nog niet rond. In november wordt daar een knoop over doorgehakt.