Werkgelegenheid in Rotterdam neemt meer toe dan in omliggende gemeenten

De werkgelegenheid in Rotterdam is het afgelopen jaar vijf keer harder gegroeid dan het gemiddelde in de omliggende gemeenten. Dat blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2019, die maandag is gepresenteerd.

De werkgelegenheid in Rotterdam nam in 2018 toe met bijna drie procent, ten opzichte van een jaar eerder. Dat betekent dat er meer dan tienduizend banen bij zijn gekomen. Deze stijging is hoger dan in omliggende gemeenten. Daar steeg de werkgelegenheid gemiddeld met 0,6 procent.

Volgens de gemeente verschuift Rotterdam van een haveneconomie naar een diensteneconomie. Zo nam de werkgelegenheid in de ICT-sector in 2018 toe met ongeveer acht procent. In de horeca was de toename zelfs vijftien procent.

De werkloosheid in de stad daalde. Afgelopen jaar was het percentage werklozen zes procent, ten opzichte van acht procent in 2017.

Inwoners

Naast het aantal banen nam ook het aantal inwoners van Rotterdam toe in 2018. Er kwamen 5500 mensen bij. Volgens de gemeente waren dit vooral hoger opgeleiden en jongeren.

Ook voor de komende vijftien jaar wordt een groei wat betreft het inwonersaantal verwacht. In 2035 zou Rotterdam zo'n 700 duizend inwoners tellen. Nu is dat ongeveer 640 duizend mensen.