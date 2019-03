Deel dit artikel:













Inspectie onderschept illegale partij aircogassen Foto: ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorige week in de omgeving van Rotterdam een illegale partij gassen onderschept, bedoeld voor aircosystemen in auto's. De klimaatschadelijke aircogassen lagen in een magazijn van een handelaar in auto-onderdelen.

Na een signaal van de douane ging een inspecteur van ILT naar de betreffende handelaar toe. In het magazijn trof hij 123 verboden wegwerpcilinders aan, waarin het aircogas zat. Die cilinders zijn verboden, omdat de restanten niet kunnen worden verwerkt op een milieuvriendelijke manier. De cilinders wogen 13,6 kilo per stuk. Eén kilo van het broeikasgas staat gelijk aan de uitstoot van 1430 kilo CO2. Dat komt overeen met het verbranden van ruim 450 liter diesel. De gassen zijn ook nog eens geïmporteerd zonder toestemming van de Europese Unie, waarmee de handelaar dus dubbel de fout in ging. De ILT heeft de partij in beslag genomen. Ook is er proces-verbaal opgemaakt en krijgt de handelaar een bestuursrechtelijke dwangsom, zodat hij niet in herhaling valt. De inspectie doet verder onderzoek naar de herkomst en verblijfplaats van nog eens 477 cilinders van deze handelaar.