Auto ontploft in Hendrik-Ido-Ambacht Foto: Politie

De politie doet onderzoek naar een ontplofte auto in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 02:45 uur in een parkeergarage aan de Beukengaarde.

Omwonenden hoorden een enorme knal een waarschuwden de hulpdiensten. Die vonden de totaal vernielde auto. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben minutieus onderzoek gedaan in de auto en de directe omgeving. De politie sluit niet uit dat er opzet in het spel is en roept op camerabeelden te overhandigen, om te bekijken of er iets op staat wat met de ontploffing van de auto te maken kan hebben.