Raadsleden over Feyenoord City: Lijkt wel de Arena 2.0

Rotterdamse gemeenteraadsleden reageren gemengd op de nieuwe schetsen van Feyenoord City, het nieuwe Feyenoordstadion die maandagmiddag gepresenteerd werden. "De stalen dakconstructie lijkt wel op de Arena, dat is redelijk waardeloos", zegt Kevin van Eikeren van de PvdA.

"Ik hoop dat ze die zorg kunnen wegnemen, of nog wat extra impressies maken om te laten zien dat het niet op het stadion van Ajax lijkt. Want ik zit niet vanaf 1998 in het stadion om nu geconfronteerd te worden met een Arena 2.0."

Naast de gelijkenis met het stadion van de Amsterdammers is Van Eikeren wel positief. "De hoofdbestanddelen van de nieuwe stad zitter erin: Beton, glas en staal. Dat vind ik mooi." Ook raadslid Robert Simons van Leefbaar Rotterdam moet wennen. "Je bent zo gewend aan De Kuip en dit is net wat hoekiger, maar die veranda langs het water spreekt me wel aan."

De grootste zorgen bij de gemeenteraadsleden blijven de financiën en de bereikbaarheid. "De vraag of het binnen het budget kan blijven is nu het belangrijkste", vindt Simons. "De bouwkosten stijgen de pan uit en ik heb er nog niet genoeg zicht op of ze dat onder controle hebben."

Die zorgen deelt Van Eikeren en hij vraagt zich af of het mobiliteitsplan wel haalbaar is. "Er moeten net zoveel parkeerplekken komen als er nu zijn, terwijl het aantal toeschouwers zal toenemen. Dus er moet veel meer inzet komen op openbaar vervoer en fiets. Maar dat is ingewikkeld omdat veel Feyenoordfans niet uit Rotterdam komen en dus moeten er degelijke ov-verbindingen komen naar het stadion toe."