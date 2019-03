Hennepplantage in zelfgebouwde kelder onder tuin Papendrecht

Hennepkwekers dachten de politie in Papendrecht te slim af te zijn: in een zelfgegraven kelder onder een tuin aan de Wipmolen stonden bijna tweehonderd planten.

Twee Papendrechters van 21 en 43 jaar en een 44-jarige vrouw uit Nootdorp zijn in de woning opgepakt.

Het drietal liep tegen de lamp, nadat de politie tips had gekregen dat er bij een huis aan de Wipmolen hennep verbouwd werd. Daar aangekomen troffen agenten op de kelder aan.

De bewoner van het huis heeft de kelder volgens de politie zelf gegraven. Of een van de aangehouden personen de eigenaar van de woning was is niet bekend. Inmiddels zijn ze alle drie weer op vrije voeten. De politie deed de vondst al op 20 februari en maakte dat maandag bekend.