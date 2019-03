'Brugwachter drukt nu op afstand op een knopje'

De Prinses Irenebrug gaat momenteel op de schop. De verbinding in Rotterdam-Hillegersberg wordt vanaf deze lente niet meer geopend door een brugwachter.

Binnenkort wordt de brug met camera's op afstand bediend. Helmer Heijden, beheerder bruggen gemeente Rotterdam, zegt dat een brugwachter nodig blijft. Een robot zal het werk niet overnemen. 'Voorheen zat de brugwachter in de buurt en kwam naar de brug toe. Nu drukt de brugwachter op afstand op een knopje.'

De bediening en besturing van de brug worden vervangen. Dit gebeurt met de techniek op en in de brug. 'De techniek is uit 2004 en niet meer geschikt voor onze bedieningscentrale.'



Door de werkzaamheden is de Prinses Irenebrug vanaf maandag 18 maart niet meer te bedienen voor de scheepvaart. "Vanaf maandag 1 april tot zaterdag 6 april gaan we de brug in de nacht testen", legt Heiden uit. Ook is er rekening gehouden met het busvervoer dat over de brug heen moet.