Douaniers Rotterdamse haven verdacht van witwassen

Drie douaniers die in het Rotterdamse havengebied werken, worden verdacht van witwassen. Ze zijn maandag aangehouden en worden verhoord, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam bekendgemaakt.

De douaniers zijn 31, 34 en 37 jaar en komen uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag. Ze zijn aangehouden na een doorzoeking van drie woningen en een bedrijfspand begin dit jaar.

Het onderzoek was begonnen omdat er opvallende contante bedragen werden opgenomen en gestort op de bankrekeningen van de drie verdachten. Die bedragen stonden volgens het OM niet in verhouding tot hun legale inkomsten als douanier. Een woordvoerster kan niet zeggen om hoeveel geld het ging.

Enkele jaren geleden is een programma in gang gezet om criminaliteit in de haven tegen te gaan. Hierbij werken onder meer het OM, politie, douane, de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam samen.