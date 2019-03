Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beschoten woning Spijkenisse zeker vier weken dicht

De woning aan de Kikkerveen in Spijkenisse die vorige week is beschoten is gesloten om verdere problemen te voorkomen. Dat staat in een brief aan omwonenden van burgemeester Foort van Oosten.

"Uit een door de politie opgestelde analyse blijkt dat er risico is op verdere verstoring van de openbare orde, die direct effect heeft op buren, buurtbewoners en omstanders", valt er te lezen.

Lees ook: Burgemeester sluit beschoten woning Spijkenisse

Een woordvoerder van de gemeente Nissewaard zegt dat de woning ook dicht is voor de bescherming van de bewoners van het beschoten pand. Een woordvoerder van de gemeente Nissewaard zegt dat de woning ook dicht is voor de bescherming van de bewoners van het beschoten pand. Het huurhuis werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. De bewoner zat op dat moment op de bank in de woonkamer. Hij raakte niet gewond.

[aricle:178782:Man in Spijkenisse beschoten in eigen woonkamer] Volgens een buurtbewoner kreeg een van de bewoners vrijdagmiddag de gelegenheid om spullen uit de woning te halen, onder leiding van de politie. De woning is inmiddels verzegeld. De woning is voorlopig dicht voor een periode van vier weken. Het is nog niet bekend of de bewoners daarna terug mogen keren. Dat hangt volgens de gemeente af van het politieonderzoek dat nog niet is afgerond.