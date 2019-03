Wethouder bezoek Noordereiland was 'constructief en prettig'

Het bezoek van wethouder Bert Wijbenga (handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) aan het Noordereiland in Rotterdam maandagmiddag is goed bevallen voor beide partijen. De wijkraad probeert al tien jaar iets te doen aan de overlast van jongeren die bij de kades parkeren en rondhangen en nodigde daarom de wethouder uit.

Bewoners zeggen al tien jaar last te hebben van overlast door onder andere drugshandel, harde muziek, het wegrijden met piepende banden en zelfs mensen die seks hebben in de auto. Daarop stuurde de wijkraad een brandbrief naar verschillende media en het college van burgemeester en wethouders.

Twintig bewoners liepen mee terwijl de wijkraad de wethouder rondleidde langs de plekken waar de overlast voorkomt. "In anderhalf uur tijd is veel besproken", laat Pim Janse schriftelijk weten aan RTV Rijnmond. Volgens Janse bood de wethouder excuses aan voor het uitblijven van een reactie over de problematiek en wil hij met de bewoners kijken welke oplossingen er zijn. Daar is de wijkraad blij mee, maar er is enige scepsis, zegt Janse: "Bewoners blijven sceptisch vanwege de lange looptijd van het probleem. 'Eerst zien dan geloven' geldt voor sommige mensen."

Wethouder Wijbenga beaamt dat het bezoek prettig en constructief is verlopen: "De bewoners hebben een duidelijk signaal afgegeven en verteld over de problemen, maar de oplossingen zijn niet eenvoudig of eenduidig", laat hij via een woordvoerder weten.

Wijbenga gaat zich over de ideeën van de bewoners buigen en zal bij sommige onderwerpen - die zijn portefeuille overstijgen - in gesprek gaan met de gemeenteraad. Hij heeft toegezegd om voor 1 april aanstaande inhoudelijk te reageren op de ideeën en adviezen van de wijkraad.