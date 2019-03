Ontwerp Feyenoord City aangepast, plan financieel 'op schema'

Het is nog geen feit, maar maandagmiddag werden in De Kuip nieuwe afbeeldingen van Feyenoord City gepresenteerd. Daarmee wordt er gewerkt naar een definitief ontwerp van het nieuwe stadion.

"De locatie aan de Maas - de levensader van Rotterdam - is al iconisch", zegt David Gianotten, architect van het bureau OMA. Feyenoord City moet aan de rivier komen te liggen. "Het publiek zit heel dicht op het veld. Veel dichter dan welk stadion dan ook."

Er zijn enkele aanpassingen aan het voorlopige ontwerp gedaan. Zo is er gekeken naar de bereikbaarheid van het stadion. Stadiondirecteur Jan van Merwijk is tevreden over de stand van het voorlopige ontwerp: "We hebben een hoop eisen geformuleerd waar het nieuwe stadion aan moet voldoen. We zien daar alles in terugkomen."

Na de zomer wordt het definitieve ontwerp afgerond. Ook moet er nog een bouwconsortium gevonden worden, aldus Van Merwijk.

Financieel

Maar dan is er nog het financiële plaatje rondom Feyenoord City. Er moet namelijk nog veel 'water door de Maas'. Frank Keizer zegt dat Feyenoord op dat punt op schema ligt: "Het is de verwachting dat we er aan het einde van dit jaar een stap verder mee zullen zijn."

Van Merwijk zegt dat het rondkomen van de financiering dit jaar de prioriteit heeft: "Daar zijn we goed mee bezig. We zijn in gesprek met veel partijen. Er is veel interesse in Rotterdam, merken we." Ook verwijst Van Merwijk naar de gebiedsontwikkeling van Rotterdam-Zuid.

"Als je het geld niet hebt, dan kun je de rekeningen niet betalen en het stadion niet bouwen. Daar gaan we niet van uit, anders waren we dit proces niet gestart", zegt Van Merwijk.

Het gehele plan van Feyenoord City moet 444 miljoen euro kosten en dat geld is er nog niet. "We gaan net zo lang door met zoeken totdat we het gevonden hebben", aldus Keizer.